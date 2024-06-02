♦︎割引♦︎《R》茶道具 唐銅面取風炉/釜/五徳付 釜環付 元箱　Z2

ご覧頂きましてありがとうございます。唐銅面取風炉釜、釜環、五徳付でございます。長年仕舞っておりました。風炉、擦れ細かな小傷有。目立った傷み無し。釜内部、錆有り。釜環付五徳目立った傷み無し。サイズ⚫︎風炉径約31㎝×高さ約19㎝⚫︎釜口径約11㎝×径約19.5㎝×高さ約17㎝元箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱がメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。



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