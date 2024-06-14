プリウス30 車高調

ご覧頂きありがとうございます。プリウス30前期の車高調です。取り付けし5000キロほど走行後、取り外して保管してました。メーカー 不明状態 保管により錆が発生しています。 ※写真でご確認下さい。ショック抜けについては、手で負荷をかけると戻りますので大丈夫と思いますが、あくまで素人目線なので分かりません。写真のものが全てになります。ジャンクとして出品のためご理解の上検討をお願いします。



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