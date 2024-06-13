ヤマハ　チャッピー　フロントキャリア　希少

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商品詳細
出品商品は、ヤマハチャッピーフロントキャリアと成ります以前、所有していたチャッピー80からの取り外しパーツです錆び取りを致しましたが、数年経過しておりますので再サビが見られます画像でご判断ください商品到着後の返品/返金対応不可を予めご了承ください^^;#ヤマハ#チャッピー#チャッピー50#チャッピー80#フロントキャリア#キャリア
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