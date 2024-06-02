天然虫漏香木　沈香109.1g 香道伽羅お香インド沈丁花科

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香木編 | お線香・お香の玉初堂



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香木の通販｜沈香（じんこう） - 香木専門店 香源



沈香



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商品の説明はありません自然の形が美しい樹齢100年以上の香木です油分がよく回った密度の高い香木ですこの木は常温ではわずかな香りで聞香することによって、樹脂が滲み出し天然の香木の香りを楽しむことができます沈香の香りとは又違う森林の独特な上質の甘い香りが広がります天然の香木の香りは酸味辛味甘味苦味塩辛といろんな種類が有りますので人それぞれ好みはあると思いますが、栽培の香木が主流となりつつ中で天然の香りを持つ香木のひとつとしてコレクションに加えて頂くことができたらと思いますので宜しくお願いします長さ重さは写真にて確認してください