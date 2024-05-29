松永製作所・自走用車椅子、NEXTー31B

松永製作所自走車椅子ネクストコア・マルチNEXTー31Bカラー ライトグリーン新品身内に購入しましたが使用しないので出品します。箱から出していません。✳︎配送会社未定



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ネクストコアシリーズ – 株式会社 松永製作所



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