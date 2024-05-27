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アロマ・ディフューザー AROMAX アロマックス
商品番号 D92975105657
商品名

アロマ・ディフューザー AROMAX アロマックス
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アロマ・ディフューザーaromax（オーストラリア製）中古品です。数年前に購入し使用回数は20回ほどです。カラーは元気が出るオレンジで目立った大きなキズ等はありません。サイズは、高さ23cm、直径（幅・奥行）15cmです。aromaxは独自技術でミストを空間に拡散させるのでリラックスタイムには最適です。お好きな精油（エッセンシャルオイル）の香りをお部屋でお楽しみください。使用法は、コンセントに差し込み、ON/OFFスイッチの切り替えだけで非常にシンプルです。ミストの強弱もツマミを回して調整できます。取説等はございません。付属品としてディフューザーの純正クリーナー（30ml）を2本お付けします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis982244.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate467448.html
http://narcologia.ru/goods/procurement333933.html
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