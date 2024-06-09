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加湿器 アロマ cado×NF×maboroshi サカナクション
商品番号 V31626645946
商品名

加湿器 アロマ cado×NF×maboroshi サカナクション
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 14,214 円
在庫状況 あり

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商品詳細

cado×NF×maboroshi限定　cado×NF×maboroshi「STEMMini」LIMITEDSET完売品で、オークションでもなかなか出品がない貴重なお品です。本体のBLACKは、一般販売はされていません。フレグランスも特別使用です。cadoのサイトで、替え芯を別購入していたので、未開封のものを一箱お付けします。商品は、未開封ではありません。hinokiのみ開封し、10回程、使用しています。cadoとNFとmaboroshiがコラボしたモバイルディフューザーSTEMMiniLIMITEDSETは、NF別注のオリジナルカラー・パッケージに加え、maboroshiのフレグランス3種をセットした限定アイテムとなります。STEMMiniは、除菌消臭液やフレグランスウォーターも併用できるポータブルのマルチディフューザー。仕事中のデスクやベッドサイド、出張中のお部屋や車での移動中など、場所を選ばず身の回りの空気を整えることができます。持ち運びに便利なオリジナルの専用キャリングケースも付属しており、安心して携行することが可能です。
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cado×NF×maboroshi サカナクション | labiela.com
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