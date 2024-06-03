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商品詳細
こちらプロテサンＳ(1箱62包)新品、未開封になります♬オマケで５包お付けします♬☆賞味期限２０２６年４月１９日☆★即購入OKです♬★メルカリBOXで発送します。★お値下げ不可ですm(__)m★ ◆最近発送の際に船便になる事が多いので船便になると到着までに１週間ほどかかってしまうので、ご理解頂ける方の購入よろしくお願いします(*^^*)/
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