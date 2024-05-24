パタゴニアダウンジャケット

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商品詳細
数ある投稿の中からご訪問頂きありがとうございます^_^私のアカウントでは今流行のストリート系やスポーツmixなどカジュアルな古着を取り揃えております。美品THENORTHFACEフードダウンジャケットレッド×カーキ110cm★ゴールドウィンコリア製・YKKZIP★防風・保温性抜群!!★チャック付きポケットが2箇所あり！★首元もフワフワで暖かく着れます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー状態:目立った傷や汚れはなくダウンの状態も良いと思います^^サイズ：110cm着丈50cm身幅40cm肩幅33cm袖丈41cmーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★★中古ダウンジャケットは、縫い目や傷からハネが出たりする場合もございます。その点事前にご理解の上、気にならない方のご購入をおすすめします！一点物なので、早いもの勝ちです！#thenorthface#ノースフェイスダウンジャケット#ダウンジャケット#ブラック#THENORTHFACE#SUMMITSERIES#800
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