キョウリュウジャー 15点セット なりきり ハロウィン

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商品詳細
キョウリュウジャーのセットです。ガブリボルバー、ガブティラ・デ・カーニバルの動作確認済み。ステゴッチの背中のパーツ欠品。獣電ブレイブボックスの留め具ひとつ欠品。Tシャツは130㎝です。今のところバラ売り不可この価格で売れない場合バラ売りを検討したいと思いますので値下げ不可とします。ガブリボルバーとガブティラ・デ・カーニバルは単四電池2本ずつ使用しますのでご準備ください。○内容物○ガブティラ・デ・カーニバルザクトルブンパッキーステゴッチガブリボルバーてれびくんガンホルダーTシャツ130㎝獣電ブレイブボックス獣電池7種類・1+ガブティラ・4ザクトル・5ドリケラ・6プテラゴドン・8ブンパッキー・12プテラゴードン・SBスペシャルブレイブ使用したものですので神経質な方はご遠慮ください。used品をご理解いただける方に。
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バンダイ公式サイト | キョウリュウジャーなりきりセット | 商品情報
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