極美品♪Wilson TEAM ラケットバッグ テニス 6本入

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商品詳細
迅速丁寧に対応します☆お急ぎの方のため、２４H以内に発送手配致します！送料無料、匿名配送致します♪【商品について】大変人気な商品です。コメント無しで、即購入大歓迎です♪WilsonウィルソンTEAMチームテニスラケットバッグ6本入ついで買いにおすすめのラケットはこちら→#ぽぬずラケット【付属品】本体のみ※写真に写っているものがすべてになります。【外観の状況】使用感の無いほぼ新品です。詳しくは、商品画像でご確認下さい。【保管の状況】暗所にて、大切に保管していました。喫煙者、ペットはいません。【配送の状況】商品は、緩衝材でしっかり丁寧に包んだうえで、ラップで覆った包装にてお送りします。【その他】コメント無しで、即購入大歓迎です♪その他のお買い得な品はこちらです。 → #ぽぬのお店同梱可能な場合、送料分、更にお値引き可能です♪種類...ラケットバッグ
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