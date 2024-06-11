262 GI JOE ファザー\u0026サン　限定品　シリアルナンバー付き

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フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···その他スケールご覧いただきありがとうございます。プロフィールを必ずお読み下さい。GIJOEファザー\u0026サン です。GIジョー ジーアイジョースポーツジョーハズブロー JAPAN新品で購入後直ぐ自宅保管していた物ですので綺麗です。しかし古い物ですので箱などは、経年劣化は若干あります。今回初めて確認の為開封しました。その時のテープ跡有ります。写真4.5参照素人目では本体は、未開封だったので綺麗だと思います。検品はしましたが見落とし等有った時は、どうぞご容赦ください。全ては写真を見てご判断下さい。完璧をお望みの方はご遠慮下さい。らくらくメルカリ便 120サイズ宅急便での発送になります。以上の点についてご納得頂けましたらご購入を宜しくお願い致します。取り置き(専用)はトラブル防止の為行なっておりません。検索ワードオモチャおもちゃ玩具ロボコップロボットロボコップバンダイGIJOEGIJOEFather\u0026Sonフィギュアアメリカンキャラクタースポーツ ジョーSPORTSJOEハズブロージャパンハズブロー限定品