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テーラーメイド　ステルス2プラス 3Ｗ　NXグリーン選べます
商品番号 J45424723928
商品名

テーラーメイド　ステルス2プラス 3Ｗ　NXグリーン選べます
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 21,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テーラーメイド　ステルス2プラス3Ｗ　練習3回　ラウンド3回と使用頻度は少ないですが中古品なので使用感はあります、ご了承下さい　シャフトNXグリーン選べます　60Sor50Xヘッドカバー、レンチ付き60S全長104.5mmLAMKINグリップ50X全長107.3mmGOLFPRIDEグリップグリップは良好です
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