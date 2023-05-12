テーラーメイド　ステルス2プラス 3Ｗ　NXグリーン選べます

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商品詳細
テーラーメイド ステルス2プラス3Ｗ 練習3回 ラウンド3回と使用頻度は少ないですが中古品なので使用感はあります、ご了承下さい シャフトNXグリーン選べます 60Sor50Xヘッドカバー、レンチ付き60S全長104.5mmLAMKINグリップ50X全長107.3mmGOLFPRIDEグリップグリップは良好です
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http://narcologia.ru/goods/displease220031.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect578370.html
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