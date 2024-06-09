ブリジストン　JGR HF3 アイアン　5〜P ６本セット　NS950NEO S

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ブリヂストンツアーBJGRHF3アイアンセット5、6、7、8、9、PW(6本)セットです。シャフトN.S.PRO950GHNEOSフレックスグリップ純正優しく、真っ直ぐ、飛距離も出るクラブでした。中空で打感も良いと思います。手放す理由は、飛距離が出すぎる為です。7アイアンで170程飛ぶため、150程度のクラブに買い替えました。