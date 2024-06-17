LUZeSOMBRA ロンT 長袖 コットン M

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商品詳細
LUZeSOMBRA(ルースイソンブラ)のロングスリーブTシャツになります。定価13000円程でした。今風のビッグシルエットで色は白でサイズはM。使用感はありますが目立った傷や汚れはありません。2箇所目立たないシミがあり写真8〜11枚目に引きとアップで写真載せてあります。よく見ないと分からないレベルでシミ抜きをすれば消えると思います。着丈約72.5cm身幅約65.5cm質問などありましたらコメントからお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/displease412631.html
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome523643.html
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