ジョンマッケンロー　　　　　　　　　　　　「人とテニス」大百科

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商品詳細
【貴重】ジョンマッケンローさんの事がまるまる一冊になっています。※ナイキのウエアを着用されていますので、ブランドにナイキを使用しています※写真のマッケンロー記載(イエロー文字)は実物にはありません。●150ページ●サイズ 約縦27✖︎横21センチ●当時の定価400円表裏表紙にキズ、汚れあり。中は綺麗な状態だと思います。写真でご判断ください。様々なカラー写真、インタビュー記事、プライベート記事テニス技術、戦略などマッケンローに関する様々な記載あり。マッケンローファンにぜひ見て頂きたいです。貴重な雑誌ですので定価より高いプレミア価格になっています。この事をご理解して頂ける方のみお願い致します。細かい事が気になる方、神経質な方はご購入をお控えください。古本という事をご理解して頂ける方のみご検討お願い致します。#テニス#ビヨン・ボルグ#レンドル#ジョンマッケンロー#Nike#アディダス
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