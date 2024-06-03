ヨネックス フュージョンレブ5メンGC

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商品詳細
ヨネックステニスシューズフュージョンレブ5GCホワイトクレー・砂入り人工芝コート用25.5cm4E設計定価 16,940円対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···25〜25.5cmオムニで1.2回使用しましたが足にあわなかったので出品いたします。箱に入れて郵送いたします。
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