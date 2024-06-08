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- 00s Y2K umbro アンブロ イングランド代表ユニフォーム ゲームシャツ
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商品詳細
○サイズ40サイズMからLサイズ程度身幅51裄丈47着丈72---------------------------------------------●商品名90s00sumbroヴィンテージイングランド代表ユニフォームポロシャツ●カラー白色○柴田ひかり在原みゆき着用で人気のヴィンテージアンブロになります。希少なビッグサイズゆったりサイズですので流行りのスタイルで着こなせます●状態目立つ穴や傷はありません。ヴィンテージ品になりますので小さなキズや汚れはある場合があります。●ヴィンテージ品になりますので神経質な方はご遠慮願います。ビックサイズになります。ーーーーーーー#古着#USED#vintage#ヴィンテージ#ビンテージ#80s#90s#oldstussy#ステューシー#champion#チャンピオン#tommyhilfiger#トミーヒルフィガー#lacoste#ラコステ#oldgap#ギャップ#carhartt#カーハート#polosport#ポロスポーツ#ralphlauren#ラルフローレン#adidas#アディダス#NIKE#ナイキ#umbro#アンブロ#oldstussy#ステューシー#y2k#00s#starter#スターター#hardrockcafe#ハードロックカフェ#thenorthface#ノースフェイス#patagonia＃パタゴニア#llbean#エルエルビーン#ふるだん#ふるじょ
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