バトミントン バッシュ 再値下げ！

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商品詳細
ミズノサイズ...26〜26.5cm形状...ローカット高校生、バトミントン部2～3回使用して、辞めてしまった為すごく勿体ないです。ラケットもこちらでお譲りさせて頂きました。是非よろしければ✨箱はありませんでして、バッシュ袋は付属致します。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/cotton937961.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming959892.html
http://narcologia.ru/goods/reboot937636.html
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