マンチェスターシティ　トレブルTシャツ　ウィナーズ

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商品詳細
マンチェスターシティのTREBLEウィナーズTシャツになります。インポートMサイズになります。身長:177-183胸囲:97-103ウエスト:83-89新品未開封です。袋のまま畳んでネコポスにて発送致します。#マンチェスター#シティ#マンチェスター・シティ#トレブル#ウィナーズTシャツ#TREBLE
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