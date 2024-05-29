YAMAHA RBS MS200 ミディアムスケール エレキベース

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ヤマハのミディアムスケールを採用した小ぶりなエレキベースです。弦高も低く重量も軽量で、これからベースを始める方にもオススメです。ピックアップはPJマウントで多彩な音作りが可能です。ガリや接触不良もなく、ヤマハらしく音も良いです。到着後すぐにご使用いただけます。ネックはストレートで、ネック調整に必要なトラスロッドにも左右余裕があります。フレットの減りもほとんど見られません。弦高は12Fにて4弦側1.8mm、1弦側1.6mmとなります。ビビリや音詰まりがないように弦高調整、ネック調整を行っています。総重量は2.70kgと非常に軽量です。全体的にくすみやすれ、小傷が見られますが大きなダメージはありません。各パーツ正常に動作しております。本体のみの出品となります。ご不明点はお気軽にお尋ねください。