矢沢永吉 スペシャルビーチタオル★2006年ロゴスター　新品未使用

矢沢永吉スペシャルビーチタオル★2006年ホワイト/ブラック新品未使用品撮影の為開封転売目的でのご購入や、勝手な商品画像の引用、商品説明の無断使用を発見したらブロックさせて頂きます。矢沢永吉をこよなく愛するファンの方に大切に集めきたコレクションの一部をお譲りしたいと思っております。※ご購入前に必ずプロフィールをご確認頂けますよう、よろしくお願い致します。コメントのやり取りは取引中の物以外1日で削除致します。(購入意思のない値下げ交渉や、個人都合でのキャンセル、商品キープの勝手な思い込みなどをされる方とは取引致しません。グッズ種類···タオル・ハンカチ



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