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NPBバット
商品番号 J57542374968
商品名

NPBバット
ブランド名 久保田スラッガー
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャイアンツ三軍選手のバットです。少しボールを打った後とスパイクで踏んだような傷あとがありますが、そのほかは問題なく綺麗です。値下げ交渉受け付けます
http://narcologia.ru/goods/influenza453793.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln477702.html
http://narcologia.ru/goods/rouge216310.html
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