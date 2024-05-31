DeNAベイスターズ　70周年

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商品詳細
野球チーム···横浜DeNAベイスターズ種類···レプリカユニフォーム Mサイズ⭐︎状態 1度使用しているが汚れなし 綺麗 クリーニング済み⭐︎No.8神里和毅 2019年 70thanniversarygame⭐︎¥8.500で購入
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