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商品詳細
8月末に引っ越しをするので早く手放したいです。テニス用品の一式です。ケガでテニスが満足に出来ないので出品します。ラケット バボラピュアアエロ、アエロデシマ（限定品）各一本バック バボラフレンチオープンモデル12本入（限定品）ガット バボラプロハリケーンツアーあと10以上張れると思います。ラケットケース ヨネックス布製のケース荷物が少ない時に使えます。ラケットケース テクニファイバー4枚ラケットを傷などから守れます。あと上級者っぽくなれます。その他 グリップなど確認したいことなどが有れば気軽にどうぞ。用途···硬式種類···その他
http://narcologia.ru/goods/marshal636080.html
http://narcologia.ru/goods/financier351460.html
http://narcologia.ru/goods/passionate635013.html
バボラテニス用品一式 早く手放したい
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