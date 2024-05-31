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バボラテニス用品一式　早く手放したい
商品番号 A96479775756
商品名

バボラテニス用品一式　早く手放したい
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 17,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8月末に引っ越しをするので早く手放したいです。テニス用品の一式です。ケガでテニスが満足に出来ないので出品します。ラケット　バボラピュアアエロ、アエロデシマ（限定品）各一本バック　バボラフレンチオープンモデル12本入（限定品）ガット　バボラプロハリケーンツアーあと10以上張れると思います。ラケットケース　ヨネックス布製のケース荷物が少ない時に使えます。ラケットケース　テクニファイバー4枚ラケットを傷などから守れます。あと上級者っぽくなれます。その他　グリップなど確認したいことなどが有れば気軽にどうぞ。用途···硬式種類···その他
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http://narcologia.ru/goods/financier351460.html
http://narcologia.ru/goods/passionate635013.html バボラテニス用品一式 早く手放したい | hospitaldaprovidencia.org.br
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