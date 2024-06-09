勝又温史#028新品2023YOKOHAMA STAR☆NIGHT選手名タオル

広げてよし!回してよし!汗を拭いてよし!の応援必需グッズです。◆サイズ:約H340mm×W800mm◆素材:綿100%YOKOHAMASTAR☆NIGHT2023スペシャルユニフォームデザインの選手名タオルです。金と青と白で球場で掲げると非常に目立ちます。デザインが好評で売切続出のモデルです。写真4にバウアー選手のサンプルを載せておきます。こちらオフィシャルサイト受注生産モデルです。球場やショップでは一切売ってないです。新品では二度と出品がない可能性があります。お早めにどうぞ。【勝又温史#028】選手モデル勝又温史新品袋付きです。袋に傷みがあるなど、あくまで素人保存ですので、ある程度の状態変更はご理解くださいませ。何かありましたら、ご質問よろしくお願いします。新品2023YOKOHAMASTAR☆NIGHTフェイスタオル選手名タオル横浜DeNAベイスターズ野球ユニフォームユニスタナイスターナイト野球チーム···横浜DeNAベイスターズ種類···レプリカユニフォーム勝又勝俣日大鶴ヶ丘日本大学鶴ヶ丘日大鶴ヶ丘高校日本大学鶴ヶ丘高校



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勝又温史 - Wikipedia



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