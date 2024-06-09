阪神タイガース レプリカ ユニフォーム 鳥谷

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1、２回着用しただけですので比較的綺麗な状態です。ややTの下の部分だけ色落ちはありますが目立ったものではありません。お値段交渉受け付けますのでお気楽にコメントよろしくお願い致します。野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム