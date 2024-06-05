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- 【新品】adidasウィンドパンツ 男女兼用
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商品詳細
◎アディダス◎新品・未使用タグ付き≪男女兼用≫○定価7150円○紺色○長ズボン○サイズS[子供サイズ160ぐらいの方でも着れると思います]タグ付です。※防風加工されていますので身体を風から守ります。購入しましたが着る機会がありませんでした。自宅保存していましたのでご理解のある方のみご購入お願い致します。※ご不明な点がございましたらご連絡ください。#アディダス#adidas#ウィンドブレーカー#adidas新品・未使用#ウィンドズボン#テニスズボン#防風ズボン#スポーツズボン#アディダスレディース#アディダス子供用160
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