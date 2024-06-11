PIONEER DJM750MK2

2017年製のPIONEERDJM750MK2自宅のみで使用していましたが、使用頻度が減ったので出品する事にしました。故障等はなく使用する上で特段問題ございませんが、中古品であることをご理解頂いた上でご購入下さい。神経質な方はご購入をお控え下さいませ。下の部分が一部少しだけですがすり減ってますので写真でご確認下さい。※受領後の返品・返金はすり替え防止の為対応不可となります【商品】DJM750MK21台DJM750MK2電源ケーブル×1元箱、説明書は付属しません。何か質問がある方はお気軽にご連絡ください。



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