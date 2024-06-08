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【超希少】つば九郎直筆サイン入りタオル　る〜び〜だいぶ　豪華おまけ公式本2冊付き
商品番号 R99930745426
商品名

【超希少】つば九郎直筆サイン入りタオル　る〜び〜だいぶ　豪華おまけ公式本2冊付き
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

球界随一の人気を誇る、東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクター、つば九郎のグッズ詰め合わせセットになります！！【セット内容】①つば九郎による超希少直筆サイン入りフェイスタオル/る〜び〜だいぶ　②本『つば九郎のぽじてぃぶじんせいそうだん。』河出書房新社未使用品③本『つば九郎2000試合出場』サンケイスポーツ特別版　未使用品つば九郎の直筆サイン入りグッズ、希少です！！当方、真っ当なヤクルトファン、つば九郎ファンですが、この度あまりに金欠で泣く泣くこれらを手放すことにしました！是非、この機会にゲットしちゃってください！よろしくお願いします！
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