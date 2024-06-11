【専用】オーボエリード ×3本

《HanabusaMute様専用です》レスポンス良く適度な抵抗感で落ち着いた音色の、マリゴやヤマハの楽器と相性が良いリードです。他の製作出品者の方々より価格設定を高くしていますが、ご納得頂けるレベルのものをお届けしております。中級者以上の本番使用を想定しておりますが、初級者に合わせた調整も可能です。ご購入手続き後に吹奏感・音色・ピッチ等のご要望や演奏形態・演奏予定曲目などを伺い、可能な限りご条件に合うものを作製してお送りします。基本的な規格は以下のとおりです。ケーン:Oboeshop,VHdensityφ10.5mmガウジング:0.57-0.58mmシェイピング:ナガマツW7チューブ:GuercioCu,d12/46mmまたは同GC1/46mm（新品）糸:セラフィル濃緑色ワイヤー:ステンレススチール全長:71.5±0.2mm（夏季仕様）スクレープ長:11.5±0.2mm基準ピッチ:442Hz完全手工（メイキングマシン不使用）試奏楽器:マリゴ28/901シールを巻くと響きが損なわれケーンの劣化も早まるため、ワイヤーのみで息漏れやズレがないように調整しています。製作者東京藝術大学（オーボエ専攻）出身河野剛氏、小島葉子氏に師事演奏活動の傍ら、リード製作販売歴37年。楽器店等を介して販売し、高評価を頂いております。種類···オーボエアクセサリー・パーツ···リード



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