ブラジル代表 ポロシャツ XL

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コレクション整理のため出品しました。ブラジル代表のポロシャツで、NIKE公式で購入しました。人気のサイズだと思います。現在フットボールシャツの流行りもあるので、タウンユースでもご利用いただけると思います。何かありましたら気軽にコメントお願いします。※値下げ交渉は良識の範囲内でお願いします！交渉中の方がいても購入していただける方優先です！