新品 サマンサタバサ ドラゴンズ コラボ ポロシャツ Mサイズ

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商品詳細
新品未使用サマンサタバサSamanthaThavasaUNDER25(サマンサタバサアンダー25)中日ドラゴンズコラボポロシャツです。ドラゴンズファンにお勧めのお品です(*^^*)定価16,280円（税込）のお品となります。サイズはMサイズです。カラーはオフホワイト×ブルーです。胸もとのCDロゴにアイミーちゃんが付いています。袖にもロゴが入ってます♪実寸で約肩幅36cm、袖丈16cm、身幅44〜48cm、着丈58cmくらいです。素人採寸の為、多少の誤差が生じる可能性がございますのでご了承ください。下さい。発送は一番お安い方法でいたします。ご購入前にプロフィールのご確認をお願いします。他にも色々出品中☆
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