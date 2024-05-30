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- アンブロ他サッカーソックス192021222324
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商品詳細
カラー...ブルーカラー...レッド種類...ソックス、ストッキング10足セットです。まとめて購入をお願いします。未使用のアンブロは19-21です。他は19～24です。チーム指定のソックスになったため使わなくなりました。穴はありませんが中古になります。ご確認ください。
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