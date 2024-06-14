New Era ニューエラ　セルティック　Celtic キャップ　帽子

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商品詳細
サッカー スコットランドリーグの強豪セルティックのキャップ、帽子です。調べた限りでは日本未発売と思われます。サイズ表記はワンサイズとなっています。9TWENTY、ナイントゥエンティーいわゆるローキャップのタイプになります。ワンサイズでアジャスタブル仕様になっていて、対応サイズは参考となりますが、56.8-60.6cmとなります。シンプルな配色、デザインで合わせやすいかと思います。最初からつばが湾曲していて、封筒には入らない為ダンボールに入れて発送する予定です。送料かかる為、高めに価格設定しております。欧州より輸入したメーカー正規品です。古橋旗手前田中村俊輔グラスゴーオールドファームラーショングラべセンスノーティアニーカラー···ブラック形···ベースボール
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