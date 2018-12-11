ネクステージ70V 3代目カラー　黒白　ヨネックス　ソフトテニス

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ネクステージ70Vの出品になります。人気カラーの3代目黒白になります。サイズはUL2です。元グリはありません。名機のラケットで今だに愛用者が多いように思います。商品の状態に関しては画像にて判断お願い致します。使用していた物ですし、ラケットですからご理解お願い致します。