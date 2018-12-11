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ネクステージ70V 3代目カラー　黒白　ヨネックス　ソフトテニス
商品番号 F41083126553
商品名

ネクステージ70V 3代目カラー　黒白　ヨネックス　ソフトテニス
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネクステージ70Vの出品になります。人気カラーの3代目黒白になります。サイズはUL2です。元グリはありません。名機のラケットで今だに愛用者が多いように思います。商品の状態に関しては画像にて判断お願い致します。使用していた物ですし、ラケットですからご理解お願い致します。
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