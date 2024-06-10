ソフトテニスボール　24球　アカエム　軟式テニスボール

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商品詳細
新品未使用アカエムソフトテニスボール練習球24球発送時は、2枚目のように空気を抜いて発送します事了承ください^^気持ちの良いお取引きを心がけております^^発送は、出来るだけ早めにします。週末はお出かけが多く少し遅めになる場合があります。早めの発送を希望の方はコメントください。発送致しましたら、配達予定日をお知らせします^^空気入れが必要な方は1個500円でお付けします^^コメントくださいませ♪
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