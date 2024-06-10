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YONEX ヨネックス 軟式テニスラケット NEXTAGE900
商品番号 F15447859224
商品名

YONEX ヨネックス 軟式テニスラケット NEXTAGE900
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

部活で使用していたので、若干の汚れ・キズがあります。(屋外使用）写真で状態をご確認ください。グリップ劣化により、粉が出る状態です。要交換です。カバーはありません。素人による検品、自宅保管品です。見落としがある場合があります。フリマアプリにご理解ある方のご購入をお願いします。
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