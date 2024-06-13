ドルトムント　ユニフォーム　9/11まで出品

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商品詳細
ドルトムント レプリカユニフォーム2015/2016購入後は飾っていただけで、ほぼ新品に近い状態です。カラー···イエローチーム名/国内···セレッソ大阪リーグ···ブンデスリーガ種類···レプリカユニフォームサイズ···L香川真司丸岡満マルコロイスオーバメヤンギュンドアンフンメルスデンベレサンチョベリンガムインモービレヌリシャヒンバイエルンライプツィヒベルリン
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