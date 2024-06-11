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【ZETT】ゼット 軟式カーボンバット バトルツイン 84cm 【ケース無し】
商品番号 O46817685122
商品名

【ZETT】ゼット 軟式カーボンバット バトルツイン 84cm 【ケース無し】
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供が使っていたので使用感がありますが、まだまだ使えると思うので、使用していただけると嬉しいです。バッティングセンターの使用はなしです。バットケースは無しです。■超打撃部にＭ号ボールにマッチした絶妙な発泡ウレタンの厚みとそれを巻くカーボン芯を三重管構造にする事により、打撃時にバット本体が大きくたわみボールの変形を抑えるため飛距離が飛躍的にアップ。●長さ　84cm●太さ　69.5mm●重さ　平均750g●カラー　1364[シルバー/レッド]8219[ゴールド/ブラック]●素材：ＦＲＰ（カーボン）、発泡ウレタン●ヘッドバランス●打撃部三重管構造、コネクション構造●グリップテープ　ポリウレタン製テープ（厚さ１．１ｍｍ）お値下げ対応は可能な限り対応させて頂きます。気軽にコメントして下さい。中古品の為、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
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