【ZETT】ゼット 軟式カーボンバット バトルツイン 84cm 【ケース無し】

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子供が使っていたので使用感がありますが、まだまだ使えると思うので、使用していただけると嬉しいです。バッティングセンターの使用はなしです。バットケースは無しです。■超打撃部にＭ号ボールにマッチした絶妙な発泡ウレタンの厚みとそれを巻くカーボン芯を三重管構造にする事により、打撃時にバット本体が大きくたわみボールの変形を抑えるため飛距離が飛躍的にアップ。●長さ 84cm●太さ 69.5mm●重さ 平均750g●カラー 1364[シルバー/レッド]8219[ゴールド/ブラック]●素材：ＦＲＰ（カーボン）、発泡ウレタン●ヘッドバランス●打撃部三重管構造、コネクション構造●グリップテープ ポリウレタン製テープ（厚さ１．１ｍｍ）お値下げ対応は可能な限り対応させて頂きます。気軽にコメントして下さい。中古品の為、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。