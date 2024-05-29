492.ハタケヤマ軟式ゴールドオーダー

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商品詳細
競技の種類...軟式用途・種類...キャッチャーミットハタケヤマ軟式ゴールドオーダー日本製M2型平裏 ウルトラスエードオプション 金刻印、ロゴ刺繍付属品 純正グラブ袋 型付けしてません。撮影しただけです。※値段交渉等は一切お断り致します。利き手・特徴...右利き用競技の種類...軟式用途・種類...キャッチャーミット
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