超希少‼️NIKE VAPOR360 ナイキ 野球 グローブ 右利き

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商品詳細
MLBの外野手カルロス・ゴンザレスの意見を参考にデザインされた絶版の『ナイキヴェイパー360』です。市場でもあまり見かけない大変レアなカラーとなります！数年前に購入、4〜5回ほどキャッチボールで使用した程度なので極美品です！状態の良い物をお探しだった方は是非この機会にご検討ください。※あくまで新品ではありません。若干の使用感はご容赦ください。※使用少なく嫌な匂い等はありません。しっかりと本革の良い香りがします。タバコ・ペットとも無縁な環境です。----------------------------------迅速丁寧な対応を心がけます！1点1点心を込めて梱包いたします。他にも色々と出品していますのでぜひ合わせてご覧ください^^↓↓↓↓#たかあし断捨離3#NIKEVAPOR360#野球#グローブ#右利き#超レア#MLB#外野手#カルロスゴンザレス#ナイキ#ヴェイパー360競技の種類···硬式用途・種類···外野手用利き手・特徴···右利き用
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