黒田博樹\u0026黒田一博サインボール◆広島東洋カープ

野球チーム···広島東洋カープ◆広島東洋カープ黒田博樹と父親の直筆サインボール2個です。★黒田一博の経歴 長崎県立佐世保商業学校卒、八幡製鐵所 ・南海ホークス(1949-1953) ・高橋ユニオンズ ・トンボユニオンズ(1954-1955) ・大映スターズ(1956)



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