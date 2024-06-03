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黒田博樹\u0026黒田一博サインボール◆広島東洋カープ
商品番号 A82138560930
商品名

黒田博樹\u0026黒田一博サインボール◆広島東洋カープ
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···広島東洋カープ◆広島東洋カープ黒田博樹と父親の直筆サインボール2個です。★黒田一博の経歴　長崎県立佐世保商業学校卒、八幡製鐵所　・南海ホークス(1949-1953)　・高橋ユニオンズ　・トンボユニオンズ(1954-1955)　・大映スターズ(1956)
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