ロマロRAY スピードチューン　HX460 10° TRPXシャフト

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！ロマロRAYスピードチューン HX46010°TRPXシャフトです。工房で作成してもらいました。スピードチューンなので弾きは抜群で2023年のドライバーに引けを取らない初速がでます。小傷はありますが全体的に綺麗だと思います。写真でご確認ください。シャフトはTRPXシャフトXライン コンクエスト75のSXです。重量は70グラム台ですが奔りがあり、しなり戻りも早いのでヘッドスピードが40ぐらいの私くしでも楽に打てます。グリップを軽くして(35グラム)315グラムに総重量を抑えてD2バランスで仕上げてもらいました。45.5インチです。よろしくお願い致します。#ロマロ#RomaRo#バルド#RAY#スピードチューン#地クラブ性別···メンズ種類···ドライバー利き手···右
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