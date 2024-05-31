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ロマロRAY スピードチューン　HX460 10° TRPXシャフト
商品番号 R85810796336
商品名

ロマロRAY スピードチューン　HX460 10° TRPXシャフト
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 11,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ロマロRAYスピードチューン　HX46010°TRPXシャフトです。工房で作成してもらいました。スピードチューンなので弾きは抜群で2023年のドライバーに引けを取らない初速がでます。小傷はありますが全体的に綺麗だと思います。写真でご確認ください。シャフトはTRPXシャフトXライン　コンクエスト75のSXです。重量は70グラム台ですが奔りがあり、しなり戻りも早いのでヘッドスピードが40ぐらいの私くしでも楽に打てます。グリップを軽くして(35グラム)315グラムに総重量を抑えてD2バランスで仕上げてもらいました。45.5インチです。よろしくお願い致します。#ロマロ#RomaRo#バルド#RAY#スピードチューン#地クラブ性別···メンズ種類···ドライバー利き手···右
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