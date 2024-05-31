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たくさま専用CV8 4U6U2本セット
商品番号 X40577862083
商品名

たくさま専用CV8 4U6U2本セット
ブランド名 エミリッドバハマ
特別価格 税込 19,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エミリッドバハマのCV84Uと6U4U20度40インチ6U24度39.5インチシャフトはMCH80フレックスはSヘッドカバーついてます。ラウンド使用と練習使用していたのでそれなりにキズはありますがきれいな部類と個人的には思います。状態は写真でご確認お願いします。中古品となりますので気にならない方はよろしくお願いいたします。種類...ユーティリティ利き手...右エミリッドバハマエミリットバハマCV8MCH
http://narcologia.ru/goods/evaporation405524.html
http://narcologia.ru/goods/freezer745398.html
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