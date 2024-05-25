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インダストリアルテーブル　ローテーブルコーヒーテーブル
商品番号 P66675191072
商品名

インダストリアルテーブル　ローテーブルコーヒーテーブル
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古材・廃材を利用して作ったインダストリアル調テーブルです。古材使用なので曲がり、ヒビ、割れ、汚れ、あります。というか、さらにダメージ、エイジング、汚し、をしています。釘穴も開いていますし、新しく開けています。それらを「味」として理解して下さいm(__)mウレタンニスで仕上げているので表面はツルッツルです！独自の加工、塗装により深みのある色合いになっています。同じものは2度と作れません。上に座ってもガッチリしていますので強度的にも問題ありません。（座ってすみません。）横69cm奥50cm高38cm#ローテーブル#コーヒーテーブル
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