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最終価格　ビンテージドール　シュタイフ仔馬のプルトイ100s アニバーサリートイ
商品番号 F64154067085
商品名

最終価格　ビンテージドール　シュタイフ仔馬のプルトイ100s アニバーサリートイ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終価格です。これ以上のお値下げはありませんのでご検討下さいませ。可愛い仔馬のプルトイです。シュタイフの100周年記念？のアニバーサリートイのようです。タグがそのまま残っています。コンディションは良く、鬣や尻尾の毛の乱れはありますが、全体的に綺麗です。ベビーちゃんの遊び相手に良いかと思います。幅26cm.高さ26cm.奥行き13cmです。大きくもなく、小さすぎず、程良いサイズでキャビネット内でディスプレイし易いかと思います。ドールやテディのお友達に如何でしょうか?ドールは非売品です。付きません。アンティークドールビンテージドールテディベアプルトイぬいぐるみシュタイフ
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