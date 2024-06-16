【送料込み】折りたたみ式　マッサージベッド サロンベッド 持ち運び

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商品詳細
【商品情報】折りたたみ マッサージベッド●折りたたみ時サイズ→ヨコ約93×タテ70×マチ17cm●開いた時サイズ→長さ約185×タテ70× 高さ50〜40cm（3cmきざみ8段階調節可能）カラー→ブラウン※数回使用したのみです。※少し角にスレ傷あります(10枚目写真参照）◉USED品、自宅保管の為、傷や汚れ等気にされる方はご遠慮ください。ご了承いただける方のみご購入ください。◉メルカリ便送料込みのお値段設定です。ご購入検討中の方はプロフ必須☆読んでください☺︎
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