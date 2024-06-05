GMFN112○HermanMiller / ハーマンミラー Eames イー

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GMFN112○HermanMiller/ハーマンミラーEamesイームズシェルサイドチェアダイニングチェア椅子定価約5.5万展示品□□商品説明□□ハーマンミラーはアーロンチェアを始めとしてその商品の革新的なデザインと機能で、多くの企業のオフィスづくりにたずさわっています。また「HermanMillerfortheHome」ブランドで、主に1940、50年代にチャールズ＆レイ・イームズやジョージ・ネルソン等がデザインした、一連のホームファニチャーを生みだしています。ハーマンミラーのデザインの多くは、ニューヨーク近代美術館、ホイットニー美術館やスミスソニアン博物館等の主要博物館に永久所蔵品または常設コレクションとして展示されています。約:実寸サイズ（mm）w465×d550×h810×sh460※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Bランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください