ソファベット　グレー　北欧風

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商品詳細
リクライニングでベッドにもなるソファです。ソファファブリック部分は洗えませんが背もたれになるクッション2つは独立しており洗濯可能です。幅180cmで広々座れます◎1年使いましたがまだまだ綺麗で使えます。新品を5万円ほどで購入しました。
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