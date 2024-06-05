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ソファベット　グレー　北欧風
商品番号 T50015749208
商品名

ソファベット　グレー　北欧風
ブランド名 モダンデコ
特別価格 税込 13,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リクライニングでベッドにもなるソファです。ソファファブリック部分は洗えませんが背もたれになるクッション2つは独立しており洗濯可能です。幅180cmで広々座れます◎1年使いましたがまだまだ綺麗で使えます。新品を5万円ほどで購入しました。
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